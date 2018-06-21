Еще один дипломат стал жертвой "акустических атак" на Кубе, заявили в США

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Количество американских дипломатов, пострадавших от "акустических атак" на Кубе увеличилось еще на одного человека — до 25 человек, заявила в ходе регулярного брифинга представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"21 июня, согласно всестороннему медицинскому освидетельствованию, еще у одного дипломата США, работавшего в американском посольстве в Гаване, были диагностированы те же симптомы, о которых мы сообщали по другим дипломатам, работавшим в посольстве США в Гаване. Это первый медицинский подтвержденный случай с августа 2017 года. Количество американцев, которые пострадали сейчас, — 25", — сказала Науэрт.

В прошлом году госдеп США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Госдеп 29 сентября опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе.