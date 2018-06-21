Еще один дипломат стал жертвой "акустических атак" на Кубе, заявили в США

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Количество американских дипломатов, пострадавших от "акустических атак" на Кубе увеличилось еще на одного человека — до 25 человек, заявила в ходе регулярного брифинга представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
В прошлом году госдеп США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Госдеп 29 сентября опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.
Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе.