Госдеп анонсировал встречу Помпео с представителями КНДР

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вскоре встретится с представителями КНДР, но даты встречи пока нет, сообщила журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Помпео будет встречаться и говорить с ними (представителями КНДР — ред.) как можно скорее по дате, чтобы реализовать результаты саммита США-КНДР. Пока что не можем сообщить о датах встреч или поездок", — сказала Науэрт журналистам.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.