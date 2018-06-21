Число кораблей ВМС Британии за 25 лет сократилось более чем вдвое

ЛОНДОН, 21 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество кораблей британских ВМС сократилось за последние 25 лет более чем в два раза, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Минобороны страны.

"По состоянию на апрель 2013 года, в составе королевских ВМС были 11 подлодок и 66 кораблей. Это на пять кораблей меньше, чем в 2010 году. Количество авианосцев сократилось с двух до нуля", — говорится в заявлении минобороны.

В 1990 году в составе ВМС страны были 138 кораблей и 33 подлодки.

Сокращение численности ВМС происходит из-за снижения расходов страны на оборону. Со времени окончания холодной войны они сократились с 3,8% от ВВП до 2,2%.

Снижается и численный состав ВМС. В настоящее время военно-морские силы Соединенного Королевства насчитывают 29,6 тысячи военнослужащих, что меньше, чем численность ВВС и сухопутных сил.