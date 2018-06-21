Трамп заявил, что денуклеаризация КНДР уже началась

ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. КНДР уже начала денуклеаризацию, заявил в четверг президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров.

"Они (КНДР — ред.) прекратили запускать ракеты, включая баллистические. Они уничтожают свой полигон для ракетных двигателей. Они собираются взорвать его. Они уже уничтожили один из своих крупных полигонов. Фактически, это было четыре из их крупных полигонов. И важно то, что это будет полная денуклеаризация, которая уже начинается", — сказал Трамп.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.