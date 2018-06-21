Суд в США отказал Манафорту в ходатайстве об изъятии документов из дела

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный окружной суд округа Колумбия отказал экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту в ходатайстве об изъятии многочисленных документов из рассмотрения дела.

Содержание документов в точности неизвестно, но предполагается, что в них содержится много финансовой информации о деятельности Манафорта.

Манафорт обвиняется в мошенничестве и нарушении закона об иностранных агентах. Он был взят под стражу до процесса на прошлой неделе за попытки связаться со свидетелями по делу, что суд расценил как возможное вмешательство в ход правосудия.

Ходатайство адвокатов Манафорта касалось документов, изъятых ФБР в арендованном складском помещении, которое снимал сотрудник компании Манафорта. Защита утверждала, что документы нельзя приобщать к делу, поскольку агенты ФБР появились на складе еще до получения ордера и осмотрели коробки с документами, нарушив тем самым правило, что ордер без обыска осуществлять нельзя.

Однако судья Эми Берман-Джексон не согласилась с этими аргументами.

"Сотрудникам правоохранительных органов не нужен ордер для того, чтобы войти в помещение, если у них есть добровольное согласие, и им не нужно согласие подследственного, если они получили согласие третьей стороны, имеющей полномочия распоряжаться тем местом, которое планируется обыскать", — говорится в 36-страничном решении суда. Судья также подчеркнула, что агенты ФБР не открывали коробки с документами до того, как получили от суда ордер на обыск.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег на десятки миллионов долларов. По данным следствия, эти преступления Манафорт совершил еще до того, как стал на время главой предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

Следствие против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году. Защита Манафорта заявляет, что обвинения не имеют отношения к России, так что Мюллер превышает полномочия cвоего расследования. Суд эти аргументы отклонил.