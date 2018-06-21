США поддерживают усилия Евросоюза в обороне

БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. США поддерживают усилия ЕС по укреплению своих оборонных возможностей, но считают, что лучшим гарантом европейской безопасности остается НАТО, на июльском саммите которого будут представлены меры по повышению готовности и мобильности, а также противодействию гибридным и киберугрозам, заявил в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Мы поддерживаем усилия ЕС по улучшению европейского оборонного потенциала, но НАТО является главным гарантом европейской безопасности, и поэтому любые оборонные усилия ЕС должны укреплять, а не ослаблять НАТО", — заявил он в четверг, выступая в Брюсселе в центре Carnegie.

"В преддверии саммита НАТО в следующем месяце мы готовим самую широкую повестку в недавней истории альянса", — заявил Митчелл, указав на вопросы увеличения расходов на оборону, борьбу с терроризмом, политики альянса на южном направлении, размещения обучающей миссии в Ираке, усиления сдерживания.

"Мы также обеспечим, чтобы у НАТО были соответствующие возможности, чтобы эффективно реагировать на гибридные вызовы и вызовы в киберсфере", — отметил помощник госсекретаря США, добавив, что ожидается обсуждение мер в сфере "повышения готовности, мобильности и принятия решений".

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Брюсселе.