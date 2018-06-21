Новый этап для Греции: свобода на коротком поводке кредиторов?

БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа), как ожидается, даст в четверг на заседании в Люксембурге "зеленый свет" завершению 20 августа процесса оказания финансовой помощи Греции, запущенного в 2010 году, а также обсудит размер последнего ее транша и вопрос ослабления жестких рамок по выплатам госдолга.

Условия Еврогруппы

Перед тем, как освободить Грецию от вериг финансово-экономического диктата, Еврогруппа в первую очередь намерена потребовать от Афин твердых гарантий выполнения всех взятых перед кредиторами обязательств. Речь идет о том, чтобы Греция после выхода из программы помощи строго придерживалась заданных параметров бюджетных показателей, что позволит обеспечить реализацию реформ, следовать которым Афины обязались во время действия программы поддержки.

"Контроль будет очень плотным. Но правительство Алексиса Ципраса больше не хочет находиться под опекой кредиторов и требует равноправного партнерства в будущем", — сказал РИА Новости источник в институтах ЕС, знакомый с ситуацией.

Последний "кусок"

Министрам финансов стран еврозоны в ходе заседания в Люксембурге предстоит договориться о размере последнего транша кредита от Европейского механизма стабильности (ESM). По словам собеседника агентства, его объем может составить от "10 до 20 миллиардов евро". "Эти средства должны позволить грекам вернутся на финансовые рынки, имея при себе "подушку безопасности", — сказал источник.

Наконец, партнеры Греции по еврозоне, как ожидают наблюдатели, сделают жест в сторону ослабления жестких рамок по выплатам государственного долга республики. "Афинам может быть предоставлено дополнительное время для погашения заимствований. Речь идет также об обратном выкупе кредитов, предоставленных Международным валютным фондом и являющихся более дорогостоящими, чем выделенные европейцами", — сказал РИА Новости источник в финансовых кругах ЕС.

Если по всем перечисленным пунктам будет достигнута договоренность, Греция после восьми лет кризиса сможет, наконец, освободиться от опеки кредиторов. За эти долгие годы страна набрала в общей сложности займов на более чем 270 миллиардов евро ценой реализации политики жесткой экономики, которая больно ударила по греческому населению.

Одной из задач внешней финансовой поддержки cо стороны Еврогруппы было возвращение Греции к самостоятельному финансированию своих нужд на рынках капитала, без кредитов МВФ или стабфондов еврозоны. Первые две программы не достигли окончательно этой цели, и их пришлось дополнять новыми пакетами помощи.