МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев встретился с замминистра общественной безопасности Китая на саммите руководителей полицейских ведомств государств-членов ООН в Нью-Йорке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в Нью-Йорке на полях II саммита руководителей полицейских ведомств государств-членов ООН состоялась встреча министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева и заместителя министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуна", — сказала она.

Волк добавила, что Владимир Колокольцев и Ван Сяохун обсудили вопросы приграничного сотрудничества и обеспечения безопасности в период проведения саммита БРИКС, который состоится в Челябинске в 2020 году.