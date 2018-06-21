Посольство назвало обвинения Германии в хакерских атаках "жалкими"

БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости. В посольстве РФ в ФРГ назвали очередные обвинения главы германской контрразведки Ганса-Георга Маасена в адрес России в причастности к хакерским атакам "вбросами" на позитивном новостном фоне чемпионата мира по футболу, которые "выглядят откровенно жалко".

Ранее глава контрразведки Германии (BfV, федеральное ведомство по защите конституции) Ганс-Георг Маасен, не приведя доказательств, обвинил Россию в причастности к недавним хакерским атакам по всей территории ФРГ, направленным против электросетей и предприятий в сфере энергетики.

"Совершенно очевидно, что сугубо позитивный новостной фон чемпионата мира по футболу кое-кому не дает покоя. Попытки сбалансировать его подобными вбросами выглядят откровенно жалко", — заявил журналистам пресс-атташе российского посольства Денис Микерин.

По словам дипломата, "подобные публикации появляются словно под копирку с определенной периодичностью, вызывая все меньше доверия даже среди самых критически настроенных по отношению к нашей стране немцев".

"Все это здесь уже проходили: сперва звучат громкие заявления, но когда доходит до конкретных аргументов, доказательств, весь пыл растворяется в абстрактных, запутанных отговорках. Неудивительно, что новые голословные обвинения по-прежнему преподносятся через избитые и глубоко дискредитировавшие себя штампы вроде "высокой доли вероятности", "некоторые признаки, указывающие на…", — добавил Микерин.

Он подчеркнул, что российская сторона не преуменьшает "значение вопросов кибербезопасности" и готова "в случае обращения немецкой стороны оказать содействие в разбирательствах по факту преступлений в этой сфере – для этого есть эффективные механизмы двустороннего взаимодействия".

"Хочется надеяться, что, если партнеры этого действительно хотят, мы сможем вернуться к предметному рассмотрению проблемных вопросов в форме конструктивного, взаимоуважительного диалога, в частности, в рамках консультаций экспертов, как, собственно, мы и предлагали неоднократно", — заявил дипломат.