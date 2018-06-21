Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с Путиным в июле

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в июле, передает агентство Блумберг.

"Рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", — цитирует агентство американского президента.

Ранее Трамп уже заявлял о намерениях встретиться с российским президентом. В эфире телеканала Fox News он сказал, что, возможно, скоро встретится со своим российским коллегой. Позже в беседе с журналистами Трамп сообщил, что встреча возможна летом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимания по возможной встрече президентов РФ и США пока нет.

Ранее Путин заявлял, что многие страны изъявили желание оказать содействие в проведении встречи, в том числе Австрия. Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, в том числе и в ходе своей предвыборной кампании, что хочет поладить с Россией.

В четверг представитель Совета по нацбезопасности (СНБ) США Гарретт Маркиc заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит в конце июня Москву и обсудит организацию саммита РФ-США.