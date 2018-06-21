Колокольцев "без проблем" получил визу США для участия в форуме ООН

ООН, 21 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что без проблем получил американскую визу для участия в форуме ООН.

"Проблем особых я не вижу и не почувствовал", — сказал Колокольцев, отвечая на вопрос, возникли ли сложности в связи с тем, что ранее глава МВД был занесен в санкционный список США. Колокольцев принимает участие в саммите руководителей полицейских ведомств стран-членов ООН (UNCOPS) в штаб-квартире ООН.

"Могу даже больше сказать — организация вопросов охраны нашей делегации, передвижений, которыми занимался государственный департамент США, не вызывают никакого нарекания. Все было сделано качественно, достойно и никаких проблем мы здесь особенно не видим", — заверил он.

США в апреле ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. Глава МВД Владимир Колокольцев оказался в числе тех, кто был подвергнут рестрикциям американского минфина.