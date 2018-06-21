Колокольцев "без проблем" получил визу США для участия в форуме ООН

ООН, 21 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что без проблем получил американскую визу для участия в форуме ООН.
"Могу даже больше сказать — организация вопросов охраны нашей делегации, передвижений, которыми занимался государственный департамент США, не вызывают никакого нарекания. Все было сделано качественно, достойно и никаких проблем мы здесь особенно не видим", — заверил он.
США в апреле ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. Глава МВД Владимир Колокольцев оказался в числе тех, кто был подвергнут рестрикциям американского минфина.