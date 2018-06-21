Вице-президент США и глава Афганистана обсудили ситуацию с безопасностью

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в четверг обсудил по телефону с президентом Афганистана Ашрафом Гани ситуацию с безопасностью в Афганистане, говорится в сообщении Белого дома.

"Два лидера обсудили ситуацию с безопасностью в Афганистане, включая недавнее прекращение огня по инициативе афганского правительства и Талибана"*, — сказано в документе.

Кроме того, речь шла о "важности проведения демократических выборов и политической вовлеченности для долгосрочной стабильности и эффективности кабульских властей".

Гани 16 июня объявил о продлении перемирия между правительством и движением "Талибан"* на десять дней. Изначально оно было объявлено с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" в свою очередь заявило, что не намерено поддерживать данную инициативу.

Ранее сообщалось, что в декларации по итогам конференции в Ташкенте была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибаном"*, без выдвижения каких-либо предварительных условий.

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