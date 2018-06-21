Киев пока не подтвердил визит Москальковой

Реакция на события на Украине. Июнь 2018 (70)

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинская сторона пока не подтверждает согласование визита уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, но переговорный процесс продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе обмудсмена.

"Визит согласовывается, продолжается переговорный процесс. Пока украинская сторона не подтвердила визит Татьяны Николаевны",- сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Москалькова 23 июня планирует посетить главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого Киевом в госизмене.