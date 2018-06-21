В Словакии задержали члена "Правого сектора"* по подозрению в терроризме

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Член экстремистской организации "Правый сектор"* Владимир Гласнер задержан в Словакии по запросу украинского бюро Интерпола, сообщила Нацполиция Украины.

По данным украинского агентства УНН, Гласнер был объявлен в розыск по подозрению в нанесении телесных повреждений, терроризме, бандитизме, угрозах убийства.

"Да, действительно, он задержан в Словакии. Решается вопрос о его экстрадиции. Этим будет заниматься Генпрокуратура", — приводит УНН слова представителя полиции.

Консул посольства Украины в Словакии Вера Гомель в эфире телеканала "112 Украина" подтвердила информацию о задержании украинца. "Посольство Украины в Словакии подтверждает факт задержания гражданина Украины в городе Кошице по подозрению в совершении ряда преступлений. Словацкая сторона, ссылаясь на защиту персональных данных, не разглашает фамилию задержанного. Операция по задержанию проводилась в сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами. Его арестовали согласно международному ордеру на арест, выданному украинским судом", — сказала она.

По информации Гомель, задержанный за консульской помощью в посольство Украины в Словакии не обращался.

По данным СМИ, задержанный мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

* Экстремистская организация, запрещена в России.