Порошенко снял запрет на въезд Москальковой на Украину

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в страну российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она могла посетить задержанных на Украине россиян, сообщила уполномоченный Верховной рады Людмила Денисова.

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать в Украину ", — приводит слова Денисовой сайт украинского телеканала "Общественное ТВ".

Денисова отметила, об этом она просила лично президента и тот выполнил ее просьбу.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.