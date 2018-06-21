Полиция Нидерландов задержала двух подозреваемых в подготовке теракта

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала двух человек по подозрениям в подготовке террористической атаки и участии в террористической группировке, сообщается в заявлении прокуратуры королевства в четверг.

"В Роттердаме в воскресенье задержаны два мужчины 22 и 27 лет по подозрениям в подготовке теракта… Задержания были проведены после получения информации от службы разведки и безопасности (AIVD)", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Согласно сообщению, во время обыска в домах подозреваемых правоохранители изъяли телефоны, накопители USB и другие носители информации. Задержанным предоставлено право общаться только со своими адвокатами.

"Полиция все еще работает, чтобы установить, есть ли основания для подозрений. В большинстве случаев информация AIVD приводит к серьезным уголовным делам", — цитирует нидерландская газета Volkskrant представителя прокуратуры.