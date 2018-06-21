Кандидат в мэры Кишинева опротестует решение о непризнании выборов

КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. Кандидат, набравший больше всего голосов на выборах мэра столицы Молдавии, Андрей Нэстасе намерен опротестовать решение Апелляционной палаты, отказавшейся признать результаты голосования.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур выборов состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Суд первой инстанции отказался признать результаты выборов, Апелляционная палата поддержала это решение.

"Мы опротестуем это решение в Высшей судебной палате, а пока я зову всех людей на улицу защитить наши права", — сказал Нэстасе.

По словам Нэстасе, он не ждал другого решения, но не намерен с ним мириться.

Нэстасе намерен проводить ежедневные акции протеста до тех пор, пока не добьется признания результатов выборов. Массовый протест запланирован на 24 июня. В тот же день на главной площади страны должен был проходить концерт для выпускников под патронатом президента, но Игорь Додон решил уступить это место протестующим и перенести праздник.

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