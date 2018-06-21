В Госдуме ответили на призыв украинского генерала "достать ракетами" Москву

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинский генерал Игорь Романенко, призвавший производить ракеты, способные "достичь" Москвы и Санкт-Петербурга, не принял во внимание развитие систем ПРО, заявил RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее экс-замглавы украинского Генштаба в интервью изданию "Обозреватель" сказал, что Киеву необходимо усовершенствовать ракеты "Гарпун" и "Гром-2" так, чтобы они имели дальность в несколько тысяч километров.

По словам Белика, создать подобное оружие самостоятельно Украине вряд ли удастся, а надежды на помощь западных стран невелики.

"Никто не даст стране с неконтролируемой военной группировкой, у которой базовые принципы существования — неонацизм и желание обогатиться любым путем, доступ к производству оружия, способного летать на тысячи километров", — отметил парламентарий, добавив, что разработка такого оружия требует затрат в миллиарды долларов и наличия школы специалистов.

Кроме того, Белик напомнил украинскому военачальнику о развитии российских систем ПРО.

"Возможно, генерал Романенко, когда учился в военной академии, пропустил те занятия, где рассказывали о системах ПРО и ПВО, а также о том, что Москва, как и все мегаполисы, окружена тройным кольцом обороны", — подчеркнул депутат.