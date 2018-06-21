В Никарагуа церковные иерархи станут посредниками между властью и народом

МЕХИКО, 21 июн — РИА Новости. Иерархи никарагуанской католической церкви отправились в четверг в город Масайя, чтобы лично остановить волну насилия в ходе массовых акций протеста.
Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.
За последние дни число жертв протестов в никарагуанском департаменте Масайя составило не менее шести человек, ранены порядка 35. Манифестанты возвели баррикады и пытаются сдержать правительственные силы, в том числе в самом городе.