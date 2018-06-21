В Стокгольме отреагировали на отказ Турции впустить наблюдателя из Швеции

СТОКГОЛЬМ, 21 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что считает неприемлемым отказ во въезде в Турцию депутату парламента Швеции Джабару Амину, прибывшему в страну в составе делегации наблюдателей на выборах в воскресенье, говорится в сообщении для прессы МИД Швеции.
"Неприемлемо, что наблюдателю за выборами препятствуют во въезде в Турцию. Мы попросили турецких представителей объяснить, почему шведскому парламентарию Джабару Амину отказано во въезде в Турцию для участия наблюдении за выборами", — заявила Валльстрём, ее слова процитированы в сообщении для прессы.
Досрочные выборы президента пройдут в Турции 24 июня. Одновременно состоятся парламентские выборы.