В Стокгольме отреагировали на отказ Турции впустить наблюдателя из Швеции

СТОКГОЛЬМ, 21 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что считает неприемлемым отказ во въезде в Турцию депутату парламента Швеции Джабару Амину, прибывшему в страну в составе делегации наблюдателей на выборах в воскресенье, говорится в сообщении для прессы МИД Швеции.

В четверг шведское издание Sydsvenskan сообщило, что турецкие власти задержали Амина в аэропорту Стамбула, куда он прилетел в составе делегации наблюдателей на выборах в воскресенье. По словам Амина, конкретной причины его задержания он не знает. Сообщается также, что турецкие власти намерены отправить его обратно в Швецию в самое ближайшее время.

"Неприемлемо, что наблюдателю за выборами препятствуют во въезде в Турцию. Мы попросили турецких представителей объяснить, почему шведскому парламентарию Джабару Амину отказано во въезде в Турцию для участия наблюдении за выборами", — заявила Валльстрём, ее слова процитированы в сообщении для прессы.

Досрочные выборы президента пройдут в Турции 24 июня. Одновременно состоятся парламентские выборы.