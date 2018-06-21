Турция получила два истребителя F-35 от Lockheed Martin

ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Турция получила в четверг два первых американских истребителя пятого поколения F-35 Lockheed Martin, следует из прямой трансляции, которую проводила компания.

Ранее представитель секретариата оборонной промышленности Турции сообщил РИА Новости, что церемония передачи первого многоцелевого ударного истребителя пятого поколения F-35А для нужд ВВС Турции прошла на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас.

В ходе прямой трансляции на официальном Youtube-канале Lockheed Martin истребители были переданы компанией турецкой стороне. Участие в мероприятии приняли турецкие военные и представители Lockheed Martin.

"Это праздник технологического прорыва, мастерства и партнерства, кульминацией которого станет передача этих истребителей правительству Турции", — заявил в ходе церемонии вице-президент по аэронавтике Lockheed Martin Орландо Карвальо.

Местом проведения официальной церемонии передачи истребителей был город Форт-Уэрт в штате Техас. После этого два новых истребителя направятся на базу ВВС Люк в штате Аризона, где будет проходить обучение турецких летчиков. Согласно планам, Анкара должна получить более 100 самолетов F-35.

Таким образом, решение Вашингтона о поставках истребителей F-35 Турции свидетельствует о том, что США пошли на компромисс, приняв как неизбежность закупку Анкарой российских систем ПВО С-400, чтобы не потерять турецкий рынок вооружений.

Ранее сообщалось, что принятый конгрессом США законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары закупить российские системы С-400.