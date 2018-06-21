Апелляционная палата не признала итоги выборов мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева не признала результаты выборов мэра Кишинева, заявил в четверг судья Владислав Клима.
"Суд решил отклонить заявление партии "Платформа "Достоинство и правда", кандидата в мэры Андрея Нэстасе и оставить в силе решение первой инстанции о непризнании результатов выборов", — сказал судья Клима на открытом заседании.
Согласно законодательству Молдавии, судебная инстанция подтверждает результаты прошедших выборов. Только после этого в течение 24 часов их передают в Центральную избирательную комиссию и в окружной избирательный совет. Затем ЦИК публикует окончательные итоги выборов.
Новый мэр будет руководить столицей в течение года, всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.