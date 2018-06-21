В турецком Бодруме в ночном клубе произошла стрельба, погибли два человека

АНКАРА, 21 июн — РИА Новости. Два человека стали жертвами нападения на ночной клуб Medusa в турецком городе Бодрум, еще четверо получили ранения, сообщает в четверг газета Hurriyet.

Отмечается, что стрельбу в клубе открыли четверо мужчин. В результате погиб владелец заведения Мехмет Сюренсёй и певица Хаджер Тюлю. Среди пострадавших — только граждане Турции.

Нападавшие с места происшествия скрылись, но позднее были задержаны на посту дорожной полиции в районе города Маниса на западе Турции. Причины нападения устанавливаются.