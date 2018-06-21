В Госдепе заявили, что "Северный поток — 2" не отвечает интересам ЕС и США

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Реализация проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" увеличивает зависимость Европы от российских энергоресурсов, заявил в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

"Строительство газопроводов вроде "Северного потока-2" или "Турецкого потока" усиливает зависимость Европы от российского энергетического монополизма", — заявил он, выступая в центре Carnegie в Брюсселе. По его словам, интересы США и Европы заключаются в том, чтобы "Европа была свободной от российского энергетического шантажа".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". "Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россию продолжает беспокоить нездоровая ситуация в Евросоюзе относительно строительства газопровода "Северный поток-2", проекту вставляются палки в колеса.