Латвия не ограничится запретом русского языка в частных вузах, считают в ЕП

РИГА, 21 июн — РИА Новости. Депутат Европарламента и сопредседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов считает, что запрет на русский язык в частных вузах и колледжах республики демонстрирует, что власти не остановятся и будут уничтожать все, что связано с русским языком и культурой в стране.

Сейм Латвии в четверг принял решение о запрете преподавания на русском языке в частных вузах и колледжах.

"Зверь не остановится, он будет разрушать и преследовать все русское — за уничтожением русского среднего образования последовал запрет на обучение на русском в университетах. В процессе — русское телевидение и запрет на агитацию на русском на выборах", — сказал Митрофанов РИА Новости.

Политик считает, что ситуацию могут изменить только мирные, массовые уличные акции протеста.

"В этих условиях не достаточно судиться и жаловаться международным организациям. Единственный выход — наращивание уличных протестов…. А согласным, пассивным и трусливым должен напомнить урок Собибора — те узники, которые не примкнули к восставшим заключенным концлагеря в надежде, что нацисты оценят лояльность, были уничтожены полностью и бескомпромиссно. А среди восставших многим удалось спастись. История учит нас, что покорность и согласие — путь к гибели", — добавил депутат.

Примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году на русском языке. В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным для 40 процентов населения, имеет статус иностранного. Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях — для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.