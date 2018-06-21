Мун Чжэ Ин отметил роль России во внешней политике Южной Кореи

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия занимает очень важное место во внешней политике Южной Кореи, заявил президент южнокорейской республики Мун Чжэ Ин в ходе выступления в российской нижней палате парламента, сообщает пресс-служба Госдумы.

Мун Чжэ Ин в четверг прибыл с трехдневным государственным визитом в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"Во внешней политике Республики Корея Россия занимает очень важное место… Российско-корейские отношения в последнее время очень динамично развиваются", — предает пресс-служба Госдумы слова президента южнокорейской Республики со встречи с российскими парламентариями.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что за небольшой промежуток времени с момента избрания Мун Чжэ Ина президентом выстраивание отношений с Южной Кореей изменились и привели к конкретным договоренностям, а парламентское измерение стало более эффективным.

"Для нас главная задача, чтобы те договоренности, которые достигаются на высшем уровне между президентом нашей страны Владимиром Путиным и вами, были законодательно обеспечены", — цитирует обращение Володина к Мун Чжэ Ину пресс-служба Госдумы.