США передали Турции первый истребитель F-35

АНКАРА, 21 июн — РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin передала представителям ВВС Турции первые многоцелевые истребители F-35.

Торжественная церемония прошла в Форт-Уэрте, штат Техас. Трансляция мероприятия велась в YouTube.

Теперь два ударных самолета направятся на базу Люк в штате Аризона, где будут проходить подготовку турецкие летчики. Согласно договоренностям, Анкара должна получить более 100 машин пятого поколения.

Сотрудник секретариата оборонной промышленности страны в беседе с РИА Новости подтвердил эту информацию.

В понедельник стало известно, что сенат США принял новый вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Анкары в программе производства ударных самолетов пятого поколения из-за намерений республики купить у России зенитные комплексы С-400.

В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ВВС все же получат новые истребители. Компания Lockheed Martin также подтвердила, что скоро начнет поставки.

Турция участвует в создании истребителя пятого поколения наряду с еще восемью странами. Ее вклад в разработку должен составить около 11 миллиардов долларов. Из них Анкара вложила в проект уже около 800 миллионов долларов.

Ситуация вокруг С-400

Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились после того, как в декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400.

Согласно документу, Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за сделку с Москвой. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставки других вооружений. Турецкий МИД ответил, что Анкара примет меры против Вашингтона, если тот реализует свои угрозы.