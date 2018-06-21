Ливийские военные закрепились в нефтеносном районе на востоке страны

КАИР, 21 июн — РИА Новости. Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара установила полный контроль над так называемым "нефтяным полумесяцем" — нефтеносными районами на ливийском побережье в восточной части страны от города Тобрук до эс-Сидры, заявил официальный представитель армии Ахмад аль-Мисмари.

"Установлен полный контроль над "нефтяным полумесяцем", — говорится на странице официального представителя в сети Facebook.

Утром в четверг ливийские власти на востоке страны заявили, что армия освободила захваченные ранее боевиками нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидра на Средиземном море, вынудив вооруженные формирования отступить на запад.

Ранее в четверг о начале операции заявил на полях встречи ОПЕК в Вене глава ливийской нефтяной компании NOC Мустафа Саналла. Как он отметил, работа портов может возобновиться через два дня.

Ливийская армия под руководством маршала Халифы Хафтара, сотрудничающая с властями на востоке Ливии, ранее уже освобождала нефтяные порты от исламистов в 2016 году. Позднее объекты нефтяной инфраструктуры были переданы в ведение ливийской Национальной нефтяной корпорации. Ливия возобновила экспорт нефти и получение за нее денег.

На прошлой неделе боевики под командованием Ибрагима аль-Джадрана вновь захватили два терминала в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Работа терминалов была приостановлена, сотрудники эвакуированы.

В Ливии сохраняется двоевластие — в столице Триполи работает правительство нацсогласия, сформированное при поддержке ООН в 2016 году, а на востоке действуют не признавшие его власти, в том числе парламент, избранный на выборах в 2014 году. В мае стороны в ходе переговоров в Париже договорились провести новые парламентские и президентские выборы в стране в декабре 2018 года. —0-