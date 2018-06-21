В аэропорту Стамбула задержали шведского наблюдателя за выборами в Турции

СТОКГОЛЬМ, 21 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Депутата парламента Швеции Джабара Амина, прибывшего в Турцию в составе делегации наблюдателей на выборы, задержали в аэропорту Стамбула на пограничном контроле, сообщает шведское издание Sydsvenskan.

"Когда я подошел к паспортному контролю, меня ждала полиция безопасности. Они взяли у меня паспорт и отвели в другое место. Потом через пять минут вышел полицейский и сказал, что у них был приказ вышестоящих органов", — сказал Амин. По словам наблюдателя, причин его задержания он пока не знает.

Как сообщает шведское телевидение SVT, МИД Швеции подтвердил эти данные. "Нас проинформировали, что Джабару Амину отказано во въезде в Турцию. В связи с этим мы сделали запрос к турецким представителям", — процитировало телевидение представителя МИД Швеции. Поясняется, что власти Швеции прежде, чем принять какое-либо решение, намерены подождать разъяснений с турецкой стороны.

Досрочные выборы президента пройдут в Турции 24 июня. Одновременно состоятся парламентские выборы.