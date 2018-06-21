СМИ: в Румынии председателя палаты депутатов осудили на 3,5 года

КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. Верховный суд кассации и юстиции приговорил председателя палаты депутатов и лидера Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгню к 3,5 годам лишения свободы, сообщает агентство Agerpres.

"Верховный суд кассации и юстиции приговорил в четверг Ливиу Драгню к трем годам и шести месяцам лишения свободы по делу Генерального управления социальной помощи и защиты ребенка уезда Телеорман в связи с устройством на работу двух человек, работавших на самом деле в Социал-демократической партии. Решение не окончательно", — сообщает агентство.

Драгня был осужден за превышение полномочий. Дело было передано в суд в июле 2016 года, процесс начался в январе 2017 года.

По данным Национального антикоррупционного управления, Драгня допустил принятие на работу в Генеральное управление социальной помощи и защиты ребенка уезда Телеорман двух сотрудниц, которые на самом деле трудились в региональной уездной организации Социал-демократической партии.

Прокуратура установила в 2013 году, что обе женщины ни разу не появлялись на рабочих местах в управлении, не выполняли свои обязанности, но получали зарплату. Драгня в качестве главы уезда Телеорман координировал и контролировал деятельность Генуправления, он повлиял на то, чтобы должности были закреплены за "мертвыми душами".