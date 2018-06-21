Мэр Лондона хочет отменить плату за статус резидента гражданам Евросоюза

ЛОНДОН, 21 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Уже проживающие в Великобритании граждане стран Евросоюза должны получать статус постоянного резидента бесплатно, считает мэр британской столицы Садик Хан.

Ранее в четверг МВД Великобритании представило предложения касательно статуса живущих в стране граждан Евросоюза после Brexit. Согласно опубликованному документу, граждане ЕС, прожившие в стране пять лет, будут иметь возможность получать статус постоянного резидента, и стоимость такой заявки составит 65 фунтов стерлингов.

"В Лондоне живут примерно миллион европейцев. Они — часть города, они усердно работают, платят налоги и играют важную роль в нашей жизни. Необходимо защитить их права, равно как и права британцев, живущих на континенте… Как минимум те, кто приехал в Британию до референдума (о выходе из ЕС – ред.), не должны платить за это (за заявку на статус резидента – ред.)", — говорится в полученном РИА Новости заявлении мэра Лондона.

Известный сторонник сохранения единства с Европой, Хан выразил сожаление тем, что правительство Британии "не воспользовалось сегодня возможностью продемонстрировать живущим в стране европейцам добрую волю и не сделало процесс (подачи заявок – ред.) бесплатным для тех, кто уже живет в стране".

Совершеннолетние европейцы будут платить за подачу заявления 65 фунтов, детям до 16 лет процесс обойдется вдвое дешевле — 32,5 фунта стерлингов. Те, кто не прожил в Великобритании пять лет, будут получать предварительный статус и смогут подать на постоянный статус, как только проживут в стране пять лет. Получив статус резидента, граждане ЕС смогут перевозить в страну ближайших родственников: супругов, детей, родителей.

Схема начнет работать поэтапно с этого года и к 30 марта 2019 года будет действовать в полной мере.

МВД Британии отметило, что предложения отвечают достигнутым с ЕС договоренностям и являются также гарантией статуса британцев, живущих в странах Евросоюза.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.