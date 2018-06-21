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Премьер Италии приедет в Брюссель на встречу по миграции

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4723)
18:3721.06.2018
(обновлено: 18:38 21.06.2018)
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© AFP 2018 / Ludovic MarinПремьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фотоПремьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
© AFP 2018 / Ludovic Marin

РИМ, 21 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте после угроз отказаться от поездки в Брюссель на встречу по миграции заявил, что европейские лидеры-участники неформального саммита откажутся от предварительного текста заявления, которое планировалось принять в воскресенье.

Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии
© AP Photo / Emilio Morenatti
Страны Вышеградской четверки не поедут в Брюссель на встречу по миграции

Ранее Конте был готов отменить поездку в Бельгию, говоря о том, что Италия не согласна подписывать уже заготовленный документ. В нем якобы говорилось о возврате нелегальных мигрантов из других европейских государств в страну, через которую они впервые прибыли на территорию ЕС. Италия как страна, через морскую границу которой в Европу попадает большинство мигрантов, выступает категорически против подобной концепции.

"Только что я получил телефонный звонок от канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель, которая выразила озабоченность в связи с тем, что я могу не принять участия в предварительной (в преддверии саммита ЕС 28-29 июня — ред.) встрече в Брюсселе в воскресенье", — написал Конте в своем Facebook.

Он подтвердил, что для него было бы "неприемлемо приехать на этот неформальный саммит, где был бы рассмотрен уже готовый текст заявления."

Канцлер Германии Ангела Меркель после заседания правления Христианско-демократического союза Германии в Берлине. 18 июня 2018
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Меркель приняла ультиматум партии ХСС по ситуации с беженцами

"Канцлер прояснила, что имело место misunderstanding (недопонимание) – черновик документа, который был обнародован вчера, будет отложен в сторону… Увидимся в воскресенье в Брюсселе ", — отметил итальянский премьер.

Он подтвердил, что Италия на встрече в Брюсселе выступит с собственным предложением на встрече по вопросам миграции встрече в воскресенье. Как заявлял ранее глава МВД и вице-премьер страны Маттео Сальвини, четырьмя основными пунктами этого плана станут укрепление Европейского агентства по контролю границ Frontex, создание дорожной карты для заключения соглашений с североафриканскими странами для снижения миграционного давления, создания системы по приему мигрантов и ускорения процедур выдворения нелегалов в страны их происхождения.

Попавший в СМИ проект заявления участников будущей встречи говорит о необходимости не только "снизить число мигрантов, нелегально прибывающих на территорию ЕС", но и сократить объемы "вторичного передвижения" во избежание незаконного пересечения внутренних границ между государствами. Для этого предусматривается "контроль над исходящими отправлениями в аэропортах, автобусных станциях и вокзалах", а для ожидающих решения по статусу беженца вводилось бы обязательство оставаться в стране, которая рассматривает это заявление.

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Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Дания
1
Австралия
Матч идёт
1
Франция
0
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
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