Премьер Италии приедет в Брюссель на встречу по миграции

РИМ, 21 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте после угроз отказаться от поездки в Брюссель на встречу по миграции заявил, что европейские лидеры-участники неформального саммита откажутся от предварительного текста заявления, которое планировалось принять в воскресенье.

Ранее Конте был готов отменить поездку в Бельгию, говоря о том, что Италия не согласна подписывать уже заготовленный документ. В нем якобы говорилось о возврате нелегальных мигрантов из других европейских государств в страну, через которую они впервые прибыли на территорию ЕС. Италия как страна, через морскую границу которой в Европу попадает большинство мигрантов, выступает категорически против подобной концепции.

"Только что я получил телефонный звонок от канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель, которая выразила озабоченность в связи с тем, что я могу не принять участия в предварительной (в преддверии саммита ЕС 28-29 июня — ред.) встрече в Брюсселе в воскресенье", — написал Конте в своем Facebook.

Он подтвердил, что для него было бы "неприемлемо приехать на этот неформальный саммит, где был бы рассмотрен уже готовый текст заявления."

"Канцлер прояснила, что имело место misunderstanding (недопонимание) – черновик документа, который был обнародован вчера, будет отложен в сторону… Увидимся в воскресенье в Брюсселе ", — отметил итальянский премьер.

Он подтвердил, что Италия на встрече в Брюсселе выступит с собственным предложением на встрече по вопросам миграции встрече в воскресенье. Как заявлял ранее глава МВД и вице-премьер страны Маттео Сальвини, четырьмя основными пунктами этого плана станут укрепление Европейского агентства по контролю границ Frontex, создание дорожной карты для заключения соглашений с североафриканскими странами для снижения миграционного давления, создания системы по приему мигрантов и ускорения процедур выдворения нелегалов в страны их происхождения.

Попавший в СМИ проект заявления участников будущей встречи говорит о необходимости не только "снизить число мигрантов, нелегально прибывающих на территорию ЕС", но и сократить объемы "вторичного передвижения" во избежание незаконного пересечения внутренних границ между государствами. Для этого предусматривается "контроль над исходящими отправлениями в аэропортах, автобусных станциях и вокзалах", а для ожидающих решения по статусу беженца вводилось бы обязательство оставаться в стране, которая рассматривает это заявление.