КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Принятый Верховной радой закон о нацбезопасности создает новые возможности для военно-технического сотрудничества Киева с США и другими партнерами, в том числе в вопросе поставок оборонительных вооружений, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Верховная рада приняла президентский закон о нацбезопасности. В документе одним из главных национальных интересов закреплено членство в Евросоюзе и НАТО. Кроме того, на Украине с 2019 года появится гражданский министр обороны. Документ еще должен подписать президент страны Петр Порошенко. В Раде выразили надежду, что Киев уже в июле получит план действий по членству в НАТО.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко подчеркнул, что принятый закон "создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими союзниками, прежде всего Соединенными Штатами Америки". "Это касается и поставок современных оборонных вооружений, и не только Javelin", — заявил он.

Он напомнил, что курс европейской и евроатлантической интеграции хочет закрепить в Конституции Украины.

"Этот закон — важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции", — заявил Порошенко.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Тридцатого апреля стало известно, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены на Украину.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.