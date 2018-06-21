В Китае почти 250 человек арестовали за мошенничество

ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. Полиция города Шэньчжэнь на юге Китая арестовала 249 человек, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 40 миллионов юаней (6,2 миллиона долларов), сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Отмечается, что мишенью мошенников стали инвесторы фондовой биржи, которых манипулировали инсайдерской информацией через программное обеспечение.

По данным агентства, во время операции, проведенной полицией 13 июня, были арестованы более 300 человека, из которых 249 подозреваются в уголовных преступлениях.

В общей сложности полиция заморозила счета на 42,6 миллиона юаней и конфисковала более тысячи компьютеров и сотовых телефонов. Расследование дела продолжается.