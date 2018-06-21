МВД Британии обнародовало предложения по статусу граждан ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 21 июн — РИА Новости, Мария Табак. МВД Великобритании в четверг представило предложения касательно статуса живущих в стране граждан Евросоюза после Brexit. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Согласно опубликованному министерством документу, граждане ЕС, прожившие в стране пять лет, будут иметь возможность получать статус постоянного резидента.

"Для этого им нужно будет доказать свою личность, продемонстрировать, что они живут в Великобритании и подтвердить, что у них не было судимостей по серьезным делам", — говорится в сообщении.

За подачу заявления европейцам нужно будет заплатить 65 фунтов стерлингов, детям до 16 лет процесс обойдется дешевле — 32,5 фунта стерлингов.

"Те, кто не прожил в Великобритании пять лет, будут получать предварительный статус и смогут подать на постоянный статус, как только проживут в стране пять лет. С апреля 2019 года подача второго заявления будет бесплатной", — отмечается в сообщении.

Получив статус резидента, граждане ЕС смогут перевозить в страну ближайших родственников: супругов, детей, родителей.

"Данная схема начнет работать поэтапно, начиная с этого года, и будет действовать в полной мере к 30 марта 2019 года. Конечный срок для подачи заявления — 30 июня 2021 года", — отмечается в сообщении.

Министерство подчеркивает, что предложения отвечают достигнутым с ЕС договоренностям и являются также гарантией статуса британцев, живущих в странах ЕС.