Король Иордании 25 июня посетит США

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. В понедельник, 25 июня, состоится официальный визит короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна и его супруги в Вашингтон, сообщает в четверг пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп будут приветствовать короля Иордании его Величество Абдаллу II ибн аль-Хусейна и его супругу Ранию аль-Абдулла в Белом доме 25 июня 2018… Лидеры обсудят вопросы взаимного беспокойства, включая терроризм, угрозу со стороны Ирана и кризис в Сирии и работу по укреплению прочного мира между израильтянами и палестинцами", — говорится в сообщении.