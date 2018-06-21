Советник Трампа обсудит в Москве организацию саммита Россия-США

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит в конце июня Москву и обсудит организацию саммита РФ-США, заявил представитель Совета по нацбезопасности (СНБ) Гарретт Маркуис.

"Двадцать пятого — двадцать седьмого июня советник по национальной безопасности США Джон Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также поедет в Москву для обсуждения потенциальной встречи между президентами (США Дональдом) Трампом и (РФ Владимиром) Путиным", — написал Маркуис у себя в Twitter.