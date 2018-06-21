Страны Вышеградской четверки не поедут в Брюссель на встречу по миграции

Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии

Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что лидеры стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) не примут участие в неформальной рабочей встрече по миграции, которая пройдет в предстоящее воскресенье в Брюсселе, передает агентство Рейтер.

В минувшую среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что созывает неофициальную рабочую встречу по миграции в Брюсселе с участием нескольких стран для поиска решений в преддверии саммита ЕС. Ожидается, что нем примут участие Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Болгария, Австрия и Бельгия.

"Мы понимаем, что в воскресенье будет мини-саммит, однако мы хотели бы четко заявить, что премьер-министры Вышеградской четверки не поедут на него", — заявил Орбан.

По словам венгерского премьера, подобные встречи должны организовываться Евросоветом, а не Еврокомиссией. "Мы понимаем, что существуют внутренние политические сложности в ряде стран, однако это не может вести ко всеобщей европейской спешке", — цитирует агентство Орбана.

Премьер Венгрии также сообщил, что страны Вышеградской четверки и Австрия договорились в четверг обратить особое внимание на защиту внешних границ Евросоюза, а также создать так называемые "горячие точки" — центры по приему мигрантов за пределами ЕС.