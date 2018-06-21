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Наследник саудовского престола: Мухаммед бен Салман и его революция

17:3421.06.2018
03710
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкМухаммед ибн Салман. Архивное фотоМухаммед ибн Салман. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЭР-РИЯД/КАИР, 21 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Ровно один год с момента назначения наследником саудовского престола принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда исполняется в четверг. За этот период 32-летний принц, фактически уже правящий королевством, стал одним из самых влиятельных людей в мире по версии журнала Forbes, а его подданные говорят, что за это время он успел то, на что остальным понадобилось бы много лет.

Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время встречи. 14 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Оттепель по-саудовски

Огромные торговые комплексы с их многочисленными бутиками и кафе – излюбленное место для прогулок жителей Эр-Рияда и работающих здесь иностранцев. Еще несколько лет назад отличительной чертой таких гипермаркетов было присутствие мутавва – религиозной полиции. "Блюстители нравственности" — одетые в традиционный саудовский костюм мужчины с длинными бородами зорко всматривались в посетителей, заставляя женщин, укутанных в одинаково черные абайи, поправить съехавший на бок платок или продавца-пакистанца поспешить с закрытием магазинчика во время призыва на молитву. Сегодня мутавва практически исчезли из общественных мест в королевстве. Им запретили патрулировать торговые центры и улицы городов. Одеяния женщин вдруг запестрели всеми цветами радуги, а кто-то и вовсе перестал покрывать голову, в основном иностранцы.

Резкие послабления в общественной сфере некогда самого консервативного королевства начались после прихода к власти в стране короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им своего 31-летнего сына — Мухаммеда бен Салмана — наследником престола.

MBS

Саудовская женщина учится вождению в Эр-Рияде. Архивное фото
© AFP 2018 / Yousif Doubisi
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Мухаммед бен Салман, которого в королевстве для краткости на американский лад называют MBS, став наследником, принял амбициозный стратегический план развития — Vision 2030 — по коренному преобразованию королевства. Реформы будут касаться как экономической, так и общественной сферы. Амбициозный принц намерен резко снизить зависимость экономики страны от нефти и развивать частный сектор. В общественной жизни он планирует сделать королевство более открытым и прогрессивным, не отказываясь от традиционных ценностей саудовского общества.

Несколько месяцев назад в стране впервые за 40 лет открылись кинотеатры, ожидается, что в скором времени в Саудовской Аравии появится и свой театр. Изменяется и социальный статус женщин. Им впервые в истории разрешили водить машину, посещать спортивные мероприятия и служить в армии. Заявки на службу подали уже 107 тысяч представительниц прекрасного пола.

Проводимые реформы вмиг сделали молодого политика самым популярным человеком в стране, в особенности среди саудовской молодежи.

"Мы в Саудовской Аравии назвали его "принцем от молодежи", с ним мы связываем осуществления наших надежд. Считаем, что за год работы наследный принц сделал то, что обычно делается долгие годы. Он добился беспрецедентных успехов как внутри страны, так и за рубежом. Он дает нам уверенность в будущем", — сказал РИА Новости эр-риядский журналист Мухаммед Бахити.

Реформы наследного принца коснулись даже такой чувствительной для Саудовской Аравии сферы, как религия. Наследник объявил о необходимости возвращения к умеренному исламу и нетерпимости к экстремистским идеям. Ряд популярных среди консервативной части населения шейхов, не расслышавших сигналов бен Салмана, тут же оказались за решеткой.

Женщины в торговом центре в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
© AP Photo / Khalid Mohammed
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"Сейчас он приручил и официальное религиозное ваххабитское учреждение – Комитет крупнейших ученых, потребовав от них пересмотреть как минимум многие подходы, если не сами основы", — рассказал РИА Новости главный редактор межарабского издания "Ар-Рай Аль-Яум" Абдель Бари Атуан.

Четвертое саудовское государство

В Саудовской Аравии замечают, что нынешний наследник престола очень похож на своего деда – основателя Саудовской Аравии, легендарного Абдель Азиза Аль Сауда. Он такой же высокий, крупного телосложения и статный. Согласно завещанию отца-основателя, власть в доме Саудов должны были наследовать его сыновья, и только после их смерти – внуки. Принц Мухаммед бен Салман лишь по великой случайности оказался главным претендентом на саудовский престол. Чтобы это произошло, на протяжении нескольких лет в Саудовской Аравии должны были один за другим скончаться два престарелых наследных принца — Султан и Наиф, король Абдалла, его отец Салман должен был стать монархом, и, в конце концов, отправлены в отставку два других наследователя трона — Мукрин и Мухаммед бен Наиф.

Громкие коррупционные дела в отношении влиятельных принцев, государственных деятелей и бизнесменов в ноябре минувшего года ряд экспертов связывает с превентивным устранением молодым принцем его потенциальных конкурентов.

По мнению Абдель Бари Атуана, после коррупционной кампании и дискредитации потенциальных оппонентов крайне малы шансы появления оппозиции.

Женщина в никабе
© AP Photo / Fred Ernst, File
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Однако, считает он, несмотря на глухое противодействие недовольных элит, действия наследного принца, объясняемые им как необходимые для проведения экономических и социальных реформ, может поддерживать большинство населения королевства

"Эти меры находят позитивную оценку среди молодежи страны, и здесь нужно учитывать, что 70% населения Саудовской Аравии моложе 30 лет. Но в религиозной сфере, как среди официального, так и неофициального духовенства все не так. Есть большие разногласия вокруг этих вопросов", — сказал Абдель Бари Атуан.

Публицист, неоднократно бравший эксклюзивные интервью у саудовских монархов, считает происходящие в королевстве события настоящей революцией, затрагивающей все сферы жизни патриархального государства.

"Саудовская Аравия сейчас уже не та, которую мы знали. Сейчас мы наблюдаем за новым периодом ее истории – периодом Мухаммеда бен Салмана. Мы на пороге Четвертого Саудовского государства, которое будет в корне отличаться от трех предыдущих королевств", — считает публицист.

Хорошо понял изменения в мире

По словам экспертов, нельзя однозначно оценивать деятельность "молодого наследного принца" во внешней политике. По словам профессора политологии факультета экономики и политики каирского университета Нурхан аш-Шейх, Мухаммед бен Салман сгладил противоречия и оживил отношения между Москвой и Эр-Риядом, зашедшие в тупик из-за гражданского конфликта в Сирии. Также при его активной поддержке были достигнуты соглашения по сокращению добычи нефти. По словам политолога, "это другой, прагматичный стиль общения между Россией и Саудовской Аравией".

Директор главного управления по культуре Саудовской Аравии Ахмед Аль-Мазияд
© Фото : предоставлено главным управлением по культуре Саудовской Аравии
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"Он (Мухаммед бен Салман) хорошо понял изменения, происходящие на международной арене. Что США больше не являются единственной силой. Хотя Вашингтон и дальше останется важнейшим стратегическим партнером Эр-Рияда, королевство будет выстраивать крепкое сотрудничество с РФ", — отметила профессор.

Одним из негативных моментов внешней политики саудовского наследника, по ее мнению, является война в Йемене, которую на стороне президента этой страны Абд Раббу Мансура Хади ведет Саудовская Аравия. Эр-Рияд считает, что захватившие столицу страны Сану и другие крупные города шиитские мятежники из движения "Ансар Алла" поддерживаются Ираном и угрожают безопасности королевства.

"Он был "инженером" этой войны и плохо продумал ее последствия. Заявления, которые были в самом начале йеменской кампании сделаны, говорили о том, что это молниеносная война, которая займет месяц-два. Они не учли характер йеменцев, которые по сути своей являются воинами", — сказала Нурхан аш-Шейх.

Бен Салман является проводником жесткой линии в отношении главного оппонента королевства в регионе – Ирана. Недавно, находясь в США, в интервью журналистам он предупредил о возможности военного конфликта с этой страной через 10-15 лет, призвав международное сообщество к новым санкциям против Тегерана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.

Участники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саудовская Аравия не признает перенос посольства США в Иерусалим
Другое громкое заявление, сделанное им также в ходе поездки по США, касалось Израиля. В нем он упомянул о большом количестве общих интересов с Тель-Авивом и заинтересованности в установлении с ним мира. Он также отметил, что "палестинцы и израильтяне имеют право на собственную землю".

Что бы ни говорили многочисленные эксперты о порывистости характера наследного саудовского принца и его молодости для решения больших государственных задач, практически все они убеждены в одном – этому человеку предстоит долгие годы определять судьбу одной из самых влиятельных стран на Ближнем Востоке.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Дания
1
Австралия
Матч идёт
0
Франция
0
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
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