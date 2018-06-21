СМИ: Турция отказала во въезде наблюдателю за выборами от ОБСЕ из Германии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правительство Турции отказало во въезде на территорию страны наблюдателю ОБСЕ и депутату немецкого парламента от партии "Левые" Андрею Хунко, сообщил журнал Spiegel.

Досрочные выборы президента пройдут в Турции 24 июня. Одновременно состоятся парламентские выборы.

Хунко узнал об отказе во въезде практически перед вылетом его самолета из Вены в Анкару, сообщил он агентству dpa. Турция проинформировала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о запрете. По словам Хунко, МИД ФРГ и немецкое посольство такой информации не получили.

Как пишет издание, Хунко уже выступал в роли наблюдателя ОБСЕ на конституционном референдуме в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую в апреле прошлого года. Тогда он раскритиковал "недемократические и нечестные условия" голосования. Турецкое правительство в свою очередь обвинило его в симпатиях запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и выразило сомнения в его объективности. Сам Хунко многократно отрицал, что имеет какое-либо отношение к РПК.

Хунко продолжает требовать допуска к участию в качестве наблюдателя и готов выехать в Турцию при условии, что он получит подтверждение разрешения на въезд. "Думаю, мое участие (в качестве наблюдателя на выборах – ред.) очень маловероятно", — заключил он.