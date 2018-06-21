Депутат Рады рассказал о законе, закрепляющем стремление Украины в НАТО

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Закон о национальной безопасности Украины, закрепляющий стремление страны в НАТО, является сугубо декларативным документом, который не поможет преодолеть вызовы, возникшие перед государством, считает сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко.

Рада в четверг приняла президентский законопроект о нацбезопасности страны, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

"В этом законе расписано перераспределение должностей и полномочий между правоохранительными органами, декларация о движении в НАТО, куда нас никто не примет, учитывая территориальный конфликт. То есть это чисто декларативный документ. Мы считаем, что должен быть комплексный закон о нацбезопасности", — цитирует слова Бойко пресс-служба партии.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.