Депутат сравнил путь Украины в НАТО с "ведром без дна"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Путь Украины в НАТО — это "ведро без дна", потому что дорога видна, но финиша у нее нет, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя принятие украинскими парламентариями закона о нацбезопасности.

Верховная рада приняла президентский закон о нацбезопасности. В документе одним из главных национальных интересов закреплено членство в Евросоюзе и НАТО. Кроме того, на Украине с 2019 года появится гражданский министр обороны. Документ еще должен подписать президент страны Петр Порошенко. В Раде выразили надежду, что Киев уже в июле получит план действий по членству в НАТО.

"Законы о вступлении в НАТО и ЕС Украина регулярно принимает в течение последних 15 лет, как выписанные по рецепту лекарства. Но стоит признать, что в украинской политике путь в НАТО — это ведро без дна: дорога видна, а финиш — нет, вот и зовут народ в необозримое далекое "счастливое" будущее", — сказал Бальбек РИА Новости.

Этот закон, по мнению политика, еще один кирпич в дороге, ведущей в никуда.

"Судя по всему, в НАТО создали целый лабиринт, специально под Украину, которая хочет в альянс. Официальный Киев по нему блуждает последние 10 лет, но, как говорится, не найден "выход из ворот… есть только вход, и то не тот", — заключил он.

В марте НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, то есть организация на своем сайте внесла правку по Украине, которая зафиксировала изменение официальной позиции Украины о том, что страна хочет добиваться членства в НАТО. Также в марте президент Украины Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству (ПДЧ) страны в альянсе.

Порошенко заявлял, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе. Согласно годовой программе под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год, в этом году Украина планирует начать диалог со странами-членами НАТО по получению ПДЧ.