Международные авиационные учения пройдут осенью на Украине

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Масштабные международные авиационные учения "Чистое небо – 2018" пройдут осенью на Украине, сообщили в четверг в минобороны страны.

"Более 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов и средств РТВ (радиотехнические войска – ред.), сотни военнослужащих из Украины и почти из десяти стран НАТО будут задействованы в самых масштабных за годы независимости Украины международных учениях авиационных подразделений, которые начнутся в середине октября 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, учения продлится около двух недель. Отработка тактических задач без применения боевого вооружения будет проходить в районе определенных аэродромов, преимущественно в западной части Украины, а также над территорией Польши и Румынии.

С украинской стороны в учениях примут участие около 20 самолетов различных типов, вертолеты и беспилотники, а также

стационарные и мобильные радиолокационные подразделения и мобильные огневые группы подразделений ПВО. США будут представлены как летными экипажами, так и наземными силами и средствами – в целом на Украину прибудут более десяти единиц авиационной техники. Задачи в небе также будут выполнять польские и румынские пилоты на самолетах F-16C. Еще около десяти стран НАТО планируют задействовать передовых авианаводчиков и других специалистов разных направлений.

"Во время учений запланировано отработать действия по авиационному прикрытию и авиационной поддержке, реализовать общие задачи по десантированию грузов и личного состава", — говорится в сообщении.

По замыслу организаторов международные учения "Чистое небо-2018" будут способствовать безопасности в Восточной Европе и позволят повысить уровень подготовки экипажей воздушных Сил ВС Украины.