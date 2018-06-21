Австрия представила приоритеты в решении проблем миграции в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Австрийское председательство в ЕС, которое начнется 1 июля, планирует в рамках решения миграционных проблем сосредоточить свои усилия на налаживании сотрудничества со странами транзита и реформе системы предоставления убежища, свидетельствует представленная в четверг программа.
"В качестве ответа на проблему миграции австрийское председательство намерено сделать сильный акцент на связи гуманитарной помощи с политикой долгосрочных мер развития, чтобы предоставить экономические перспективы в странах происхождения, в особенности для молодежи", — отмечается в документе.
"В этом контексте нужна более тесная связь с расположенностью третьих стран сотрудничать по вопросам реадмиссии лиц, прошения об убежище которых было отклонено", — говорится в программе.
"Мы нуждаемся в изменении системы с тем, чтобы больше не позволять организаторам нелегальных потоков решать, кто будет принят в странах-участницах ЕС", — говорится в документе.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что созывает неофициальную рабочую встречу по миграции в Брюсселе с участием нескольких стран для поиска решений в преддверии саммита ЕС. Ожидается, что нем примут участие Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Болгария, Австрия и Бельгия.