Австрия представила приоритеты в решении проблем миграции в ЕС

Беженцы с Ближнего Востока у выставочного центра в Гамбурге. Архивное фото

Беженцы с Ближнего Востока у выставочного центра в Гамбурге. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Австрийское председательство в ЕС, которое начнется 1 июля, планирует в рамках решения миграционных проблем сосредоточить свои усилия на налаживании сотрудничества со странами транзита и реформе системы предоставления убежища, свидетельствует представленная в четверг программа.

"С целью эффективного миграционного контроля Австрия сфокусируется на внешних аспектах миграции во время своего председательства. Это означает тесное сотрудничество ЕС с соответствующими странами транзита и происхождения", — говорится в справке, распространенной миссией Австрии при ЕС.

"В качестве ответа на проблему миграции австрийское председательство намерено сделать сильный акцент на связи гуманитарной помощи с политикой долгосрочных мер развития, чтобы предоставить экономические перспективы в странах происхождения, в особенности для молодежи", — отмечается в документе.

"В этом контексте нужна более тесная связь с расположенностью третьих стран сотрудничать по вопросам реадмиссии лиц, прошения об убежище которых было отклонено", — говорится в программе.

"При ясном разделении между беженцами и мигрантами, центральным элементом функционирующего общеевропейского решения нынешних миграционных проблем должно быть создание устойчивой и строгой системы миграции и убежища с целью предотвращения бесконтрольной миграции и снижения миграционного давления на страны ЕС", — отмечается в программе.

"Мы нуждаемся в изменении системы с тем, чтобы больше не позволять организаторам нелегальных потоков решать, кто будет принят в странах-участницах ЕС", — говорится в документе.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

Ранее в среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что созывает неофициальную рабочую встречу по миграции в Брюсселе с участием нескольких стран для поиска решений в преддверии саммита ЕС. Ожидается, что нем примут участие Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Болгария, Австрия и Бельгия.