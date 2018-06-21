В ДНР при обстреле Коминтерново ранен мужчина

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (251)

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, ранение получил мирный житель, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 13.00 (совпадает с мск) со стороны Вооруженных сил Украины обстрелу из артиллерии калибром 122 миллиметра подвергся населенный пункт Коминтерново… Слепое осколочное ранение правого плеча получил мирный житель 1965 года рождения", — сказал представитель ведомства.