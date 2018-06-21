РИГА, 21 июн — РИА Новости. Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных высших учебных заведениях и колледжах, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы", — уточнили в министерстве.
Теперь закон должен утвердить президент.
Язык обучения в вузах
Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях — для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.
Реформа образования в Латвии
В республике продолжаются акции протеста русскоязычного населения против реформы. Последний митинг был приурочен к Международному дню защиты детей в начале июня.
МИД России неоднократно привлекал внимание правозащитных структур ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы к дискриминационной политике властей Латвии в языковой сфере.