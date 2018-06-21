В США создателя комиксов признали виновным в убийстве украинки Яны Касьян

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Суд присяжных Лос-Анджелеса в среду признал канадского создателя комиксов Блейка Лейбела виновным в тяжком убийстве его девушки — украинской модели Яны Касьян, сообщает издание Hollywood Reporter.

По данным издания, Касьян была убита в мае 2016 года. Полиция нашла ее изувеченное тело в квартире Лейбела в Западном Голливуде.

Как сообщается, коллегия присяжных, состоящая из 12 человек, в среду вынесла Лейбелу вердикт, признав его виновным в убийстве Касьян. Помимо убийства первой степени, Лейбел был признан виновным в пытках и изувечивании тела модели. Согласно заявлению патологоанатомов, тело Касьян было подвержено жестоким увечьям. Факт издевательства над телом, наряду с использованием орудия убийства, влечет за собой дополнения к приговору, сообщает издание.

Блейк Лейбел является канадским создателем комиксов, автором графических романов и голливудским режиссером анимационных фильмов, проживает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, с 2004 года. За три недели до убийства его девушка Яна Касьян родила дочь Диану.