Евросоюз не откажется от сделки с Ираном, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Евросоюз не откажется от ядерной сделки с Ираном, она во благо всего мирового сообщества, заявил в четверг председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в парламенте Ирландии.

Отметив, что "США будут и впредь особым партнером для Европы", он в то же время указал на необходимость "твердо придерживаться правил и ценностей, в которые мы верим". "Это то, что мы делаем в отношении изменения климата или ядерного оружия в Иране. Мы взяли на себя обязательства, потому что это хорошо для нас и хорошо для всего мира, и мы будем придерживаться этих обязательств", — цитирует Юнкера пресс-служба Еврокомиссии.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против демарша США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.