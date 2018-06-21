Страны БРИКС обеспокоены эскалацией в секторе Газа, заявили в МИД

Палестинские медики во время протеста на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Палестинские медики во время протеста на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специальные представители и заместители глав МИД стран БРИКС в совместном заявлении для СМИ выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в секторе Газа в ходе консультативного совещания организации по Ближнему Востоку и Северной Африке, сообщил российский МИД.

"Заместители министров и специальные представители выразили обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в секторе Газа и призвали к проявлению сдержанности и полному уважению международного права в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о защите палестинского населения", — говорится в сообщении.

Кроме того участники встречи констатировали сохранение озабоченности в связи с ситуацией в Сирии, выразили поддержку женевским переговорам и приветствовали вклад в урегулирование астанинского процесса и Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Они осудили любое использование химического оружия и призвали к проведению всеобъемлющего, объективного, независимого и транспарентного расследования всех предполагаемых случаев его применения.

Дипломаты также выразили обеспокоенность и озабоченность ситуацией в Ливии и Йемене, приветствовали прошедшие парламентские выборы в Ираке и выразили поддержку Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Стороны в ходе обсуждения сохранили приверженность принципу о достижении и поддержании международного мира и безопасности исключительно в соответствии с международным правом. Дипломаты вновь заявили о недопустимости незаконного применения силы или внешнего вмешательства в любых конфликтах и необходимости широкого инклюзивного национального диалога при уважении независимости, территориальной целостности и суверенитета для установления устойчивого мира.

Участники встречи осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и подтвердили приверженность поддержке усилий в рамках БРИКС и других многосторонних усилий по противодействию этой угрозе. Они дали высокую оценку третьему заседанию Рабочей группы БРИКС по антитеррору, состоявшемуся в Нельспрейте 19-20 апреля.

Встреча прошла в минувшую среду в Претории. Россия была представлена замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.