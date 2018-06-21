Вышеградская группа и Австрия не намерены участвовать в релокации беженцев

ВАРШАВА, 21 июн – РИА Новости. Страны Вышеградской группы (Чехия, Польша, Венгрия, Словакия) и Австрия пришли к согласию о невозможности релокации беженцев, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"В вопросах беженцев, вопросах релокации мы говорили на одном языке", — сказал Моравецкий после встречи глав стран Вышеградской группы и Австрии в Будапеште. "Мы не принадлежим к клубу друзей релокации беженцев и не намерены принимать в этом участия", — заявил он. Моравецкий охарактеризовал идею переселения мирантов, как "предложения из прошлого", которые "мы не можем принять".

В сентябре 2015 года главы МВД стран ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза. Венгрия и Словакия при поддержке Польши оспорили решение о распределении беженцев в Суде ЕС. Против них выступили Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция и Швеция.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.