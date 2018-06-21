Вышеградская группа и Австрия не намерены участвовать в релокации беженцев

ВАРШАВА, 21 июн – РИА Новости. Страны Вышеградской группы (Чехия, Польша, Венгрия, Словакия) и Австрия пришли к согласию о невозможности релокации беженцев, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В сентябре 2015 года главы МВД стран ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза. Венгрия и Словакия при поддержке Польши оспорили решение о распределении беженцев в Суде ЕС. Против них выступили Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция и Швеция.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.